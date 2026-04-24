В легендарные «Кресты» пытались пронести метадон под видом леденцов и конфет

В СИЗО-1 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области помешали отправке наркотиков заключенным. Их нашли при проверке продуктовых передач, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону на странице в ВК .

В посылке для обвиняемого мужчины 1993 года рождения был найден некий порошок белого цвета. Его поместили в леденцы.

В передаче для заключенного 1981 года рождения нашли девять свертков с белым порошком. Их разместили в конфетах и спрятали в полиэтиленовый пакет.

Вещества отправили на исследование. Выяснилось, что в конфетах находился метадон. Суммарный вес вещества — 1,14 грамма.

