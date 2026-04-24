Страшные кадры: торнадо сносит все на своем пути в американской Оклахоме

Появилось страшное видео с торнадо в американской Оклахоме

Торнадо прошел по американскому штату Оклахома. Пострадали не менее 10 человек, страшное видео публикует РИА Новости .

Торнадо задел и американскую военную базу Вэнс. Однако у нее только небольшие повреждения.

На опубликованной записи жуткий торнадо бушует вдалеке. Он уничтожает все на своем пути.

Вокруг очевидца, снявшего запись, разбросаны различные предметы. Их свалил торнадо. Крыши зданий повреждены. На фоне слышны звуки сирен автомобилей экстренных служб.

