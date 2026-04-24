Неофашисты по заданию Киева готовили теракт против сотрудников Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ помешали украинским спецслужбам совершить теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Взорвать их машину собирались приверженцы неофашистской идеологии, которые были завербованы Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Теракт был предотвращен 18 апреля. Руководство Роскомнадзора собирались убить с помощью взрывчатки в машине.

Семь приверженцев праворадикальной и неофашистской идеологий задержали в Новосибирске, Москве, Уфе и Ярославле. Их завербовали сотрудники украинских спецслужб.

Террористической группой руководил молодой человек 2004 года рождения. Во время задержания оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был убит.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили самодельную взрывчатку весом один килограмм, гранату, пистолет ПМ, два газовых пистолета. Были рации, неонацистская, украинская символика и инструкция для вступления в состав запрещенной в России террористической организации соседней страны.

Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия, взрывчатки. Фигурантов могут осудить за приготовление к теракту.

В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины хотят сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информпространства РФ.

