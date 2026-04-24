сегодня в 07:45

Средства ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Силы ПВО сбили и перехватили 10 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА ВСУ сбивали с 21:00 23 апреля до 07:00 24 апреля.

Беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Также БПЛА сбили над Республикой Крым.

Ранее человек погиб в Самарской области в результате удара БПЛА ВСУ. Еще несколько получили ранения.

