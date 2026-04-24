Только русский язык: запрет на одежду с иностранными надписями ударит по бизнесу

Мгновенный запрет на одежду с иностранными надписями и флагами обернется для российского бизнеса шоковыми потерями из-за необходимости списывать гигантские объемы нереализованного товара. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, эксперт в области малого и среднего бизнеса «Опоры России», эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Склады забиты продукцией, которую запретят к продаже, что сильно ударит по оборотному капиталу легального ритейла. Очевидно, что стопроцентно герметизировать рынок тяжело — трансграничная коммерция через китайские маркетплейсы неминуемо продолжит снабжать покупателей, создавая неравные условия конкуренции», — сказал Маликов.

При этом, по его словам, ограничить физическую розницу вполне реально — это способно запустить новый экономический виток в отечественной текстильной промышленности. Освободившаяся многомиллиардная ниша заставит капитал работать внутри страны. Российские фабрики получат масштабный внутренний спрос, что приведет к модернизации оборудования и росту рабочих мест.

«Право на самовыражение при этом не исчезнет, а сменит форму. Запрос на индивидуальность никуда не денется, просто он заставит локальных дизайнеров создавать собственные смыслы и уникальный визуальный код. Вместо дешевой эксплуатации чужих флагов мы получим бум локальных брендов, превращая культурную независимость в реальный сектор экономики с высокой добавленной стоимостью», — объяснил эксперт.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон (№ 168-ФЗ), ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе на вывесках и этикетках. Ношение одежды с иностранными надписи не запрещено напрямую, однако закон ограничивает размещение такой информации в рекламе и публичных сообщениях, включая описание товаров на витринах.

