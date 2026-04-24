Появилось видео задержания террористов, готовивших теракт против руководства РКН

Видео задержания террористов, которые готовили теракт против руководства Роскомнадзора, публикует РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ России. На нем все фигуранты рассказали о причинах своего задержания.

На первых кадрах некий молодой человек лежит в нижнем белье и наручниках на полу лицом вниз. Затем сотрудник ФСБ обыскивает куртку и находит там пистолет.

В одном из ящиков нашли гранату, в другом — один пистолет.

Один из задержанных рассказал, что состоял в группе, где обсуждали и планировали взрывы, поджоги авто сотрудников Роскомнадзора. У фигурантов нашли тактическую военную форму, несколько банковских карт и националистическую символику.

На других кадрах толпа силовиков позвонила фигуранту в квартиру. Тот открыл. Правоохранители вошли внутрь.

Фигурант тоже рассказал, что состоял в группе. Там планировались поджоги, убийства сотрудников Роскомнадзора.

Другая задержанная девушка рассказала, что вступила в сообщество в марте. Она занималась изготовлением листовок. Девушку сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора.

Еще один задержанный признался, что создал чат. В нем участники обсуждали террористические действия.

Другая задержанная рассказала, что в чате выкладывались личные данные сотрудников органов власти, в том числе главы РКН.

В последнем кадре бездыханное тело лежит в ванной.

Сотрудники ФСБ помешали украинским спецслужбам взорвать руководство Роскомнадзора в автомобиле с помощью завербованных россиян. Были задержаны семь приверженцев праворадикальной и неофашистской идеологии в Уфе, Новосибирске, Ярославле и Москве.

Молодых людей завербовали украинские спецслужбы. Террористической группой руководил парень 2004 года рождения. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

