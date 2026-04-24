Экстрасенсу Гецати нечем закрывать долги перед ФНС

Экстрасенс Константин Гецати не может погасить перед ФНС долги. Клиентов у «потомка аланских магов» якобы практически нет, сообщает SHOT .

Гецати, предположительно, должен налоговой 240 тыс. рублей. Пени все еще начисляются. В ближайшее время экстрасенсу могут запретить выезд из страны.

Клиентов, которые хотели бы попасть к Гецати на сеанс, по имеющейся информации, не много. В прошлом вип-встречи стоили 100 тыс. рублей, а теперь подешевели до 30 тыс.

За эту сумму у Гецати можно спросить только три вопроса, при этом они не должны затрагивать здоровье.

Гецати был победителем одного из сезонов телепередачи «Битва экстрасенсов», которая не раз была обвинена в обмане зрителей.

