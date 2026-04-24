Пять клубов РПЛ хотят подписать Антона Заболотного

«Акрон», «Сочи» и еще три клуба готовы подписать форварда Заболотного летом

По данным издания, клубы рассчитывают подписать 34-летнего форварда летом на правах свободного агента. Это возможно в случае, если «Спартак» не активирует опцию продления контракта еще на один сезон.

Заболотный выступает за московский клуб с июля 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до июня 2026 года. При этом контракт предусматривает возможность продления еще на один сезон.

