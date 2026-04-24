Врач предупредила о рисках марафонов похудения

Врач по спортивной медицине Наталья Зорина предупредила о рисках интернет-марафонов по снижению веса. Резкие ограничения в питании могут привести к потере мышц и ухудшению самочувствия, сообщает Nord-News .

По словам специалиста, многие онлайн-программы предлагают резко сократить калорийность рациона и ограничить белок. В результате человек теряет не жир, а мышечную массу, что негативно сказывается на обмене веществ и физической форме.

Однообразное питание лишает организм необходимых витаминов и микроэлементов. При сочетании жесткой диеты со спортом усиливается аппетит, растет риск травм и ухудшается психоэмоциональное состояние. При этом авторы марафонов часто не учитывают индивидуальные особенности и хронические заболевания участников.

Зорина подчеркнула, что устойчивый результат возможен только при сбалансированном питании и регулярной физической активности с учетом возраста и состояния здоровья.

В Мурманской области действует проект «Бодрое воскресенье» в рамках программы «На Севере — жить!». Жители региона могут бесплатно заниматься плаванием, фитнесом, лыжами, фигурным катанием и оздоровительной физкультурой. Программы тренировок учитывают возрастные особенности и помогают укрепить мышцы, поддержать сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

