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BMW перевернулась после аварии на севере Москвы

На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого перевернулась BMW, сообщает РЕН ТВ .

На место происшествия прибыли скорая и ДПС.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Отмечается, что Hyundai подрезал иномарку, после чего BMW перевернулась.

По предварительной информации, пострадавшие получили незначительные травмы, их доставили в больницу для осмотра.

Ранее в Приозерске Ленинградской области на Ленинградской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Mustang под управлением депутата и Nissan.

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