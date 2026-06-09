BMW перевернулась после аварии на севере Москвы
На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого перевернулась BMW, сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия прибыли скорая и ДПС.
В результате аварии пострадали 3 человека.
Отмечается, что Hyundai подрезал иномарку, после чего BMW перевернулась.
По предварительной информации, пострадавшие получили незначительные травмы, их доставили в больницу для осмотра.
Ранее в Приозерске Ленинградской области на Ленинградской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Mustang под управлением депутата и Nissan.
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