Православные храмы получили повреждения на Филиппинах из-за землетрясения

На территории одного прихода рухнул забор, в других — попадали лампадки и иконы.

«Приход Воскресения Христова в Генерал-Сантосе, это домовой храм в арендуемом здании. Там рухнул забор на сторону соседей, больше разрушений нет. В храме попадали и побились лампадки», — рассказал клирик храма блаженной Матроны Московской в городе Давао (Филиппины), секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии иеромонах Корнилий (Молев).

8 июня на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Подземные толчки зафиксировали у побережья острова Минданао. Эпицентр находился примерно в 58 км от города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Некоторые здания обрушились. В результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин погиб по меньшей мере один человек.

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