В Севастополе силы ПВО отражает атаку ВСУ

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — отметил он.

Жителям рекомендовано покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее Севастополь успешно отразил атаку украинских дронов. Всего было сбито 18 БПЛА.

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