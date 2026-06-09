В Севастополе силы ПВО отражает атаку ВСУ
Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — отметил он.
Жителям рекомендовано покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Ранее Севастополь успешно отразил атаку украинских дронов. Всего было сбито 18 БПЛА.
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