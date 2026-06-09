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Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37

По меньшей мере 37 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает РИА Новости со ссылок на портал GMA.

В результате землетрясения 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.

8 июня на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Подземные толчки зафиксировали у побережья острова Минданао. Эпицентр находился примерно в 58 км от города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Некоторые здания обрушились.

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