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18 украинских дронов сбили над Севастополем в воскресенье

Севастополь успешно отразил атаку украинских дронов. Всего было сбито 18 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Дроны были сбиты в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. В результате атаки пострадавших нет.

В одном из СНТ на Фиоленте фрагменты сбитого дрона упали на дорогу.

Украинскую атаку отражали военные, авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы.

Развожаев напомнил жителям, что при обнаружении осколков БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

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