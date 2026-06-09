При израильском ударе по Тиру на юге Ливана погибли 5 человек
В результате израильского удара по городу Тир на юге Ливана погибли 5 человек, сообщает РИА Новости.
Кроме того, восемь человек пострадали.
«Удар израильского противника по городу Тир рядом с центром Красного Креста привел к гибели пяти человек и ранению восьми», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших есть 4 медика Красного Креста.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время разговора по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что для снижения напряженности шиитская организация «Хезболлах» должна перестать наносить удары по израильской стороне.