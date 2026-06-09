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При израильском ударе по Тиру на юге Ливана погибли 5 человек

В результате израильского удара по городу Тир на юге Ливана погибли 5 человек, сообщает РИА Новости .

Кроме того, восемь человек пострадали.

«Удар израильского противника по городу Тир рядом с центром Красного Креста привел к гибели пяти человек и ранению восьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть 4 медика Красного Креста.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время разговора по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что для снижения напряженности шиитская организация «Хезболлах» должна перестать наносить удары по израильской стороне.