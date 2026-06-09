Пострадавшим в аварии с автобусом в Ярославской области оказали помощь в Москве

Пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области оказали помощь в Москве, сообщили в столичном департаменте здравоохранения на платформе «Макс».

Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, ММНКЦ им. С. П. Боткина.

Отмечается, что одна пациентка с тяжелым повреждением легких — за ее жизнь борются торакальные хирурги Склифа.

7 июня экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в деревне Сверчково Ярославской области. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Предварительно, всего в автобусе находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

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