Эксперт Кондратьев объяснил, как боец РФ увернулся от FPV-дронов

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев прокомментировал видео, где российский боец уклонился от атаки двух FPV-дронов. Эксперт назвал эпизод нестандартным, сообщает aif.ru .

Видео с атакой опубликовал в Сети предприниматель Ким Дотком. На кадрах два беспилотника преследуют бойца, сбрасывают взрывные устройства, а затем он, маневрируя между столбами линии электропередачи, уходит с линии атаки и открывает огонь из автомата.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев пояснил, что военного атаковали обычные FPV-дроны с боевой частью и управлением по радиоканалу.

«Солдат действовал по ситуации. Нужно понимать: дронов сейчас настолько много, что трата одного на убийство одиночного солдата — это уже нормальная практика», — сказал он.

Эксперт отметил, что подобная погоня встречается редко: обычно оператор наносит удар сразу после обнаружения цели.

«Поэтому этот случай действительно редкий. Если против солдата работает профессионал — он погибнет однозначно, если только не произойдет чуда. Если боец остался жив, вероятно, здесь либо оператор был неопытным, либо сложилось сочетание факторов, давшее шанс выжить», — заключил Кондратьев.

