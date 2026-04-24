У москвичей потекла крыша на юго-востоке Москвы

Жители многоквартирного дома в районе Текстильщики в Москве рассказали, что в здании нет крыши. Неделю назад с нее убрали защитное покрытие и дали обещание закончить ремонт летом, сообщает « Осторожно, Москва ».

В середине апреля в многоэтажке на улице Гайворонская начали делать капремонт крыши. Сотрудники убрали защитное покрытие, сложили его рядом с домом и прекратили работы.

Пошли дожди. Квартиры на верхних этажах начало затапливать. Людям пообещали закончить работы до 17 июля, поскольку пока материала нет, а новый только заказали.

Жильцы пожаловались, что с крыши сняли покров, но гидроизоляцию не сделали. Из-за этого затопило 15-й и 16-й этажи, замкнуло электрощиток, пострадали лифты.

