У москвичей потекла крыша на юго-востоке Москвы

Жителей многоэтажки в Москве затапливает из-за отсутствия крыши
ЖКХ

Жители многоквартирного дома в районе Текстильщики в Москве рассказали, что в здании нет крыши. Неделю назад с нее убрали защитное покрытие и дали обещание закончить ремонт летом, сообщает «Осторожно, Москва».

В середине апреля в многоэтажке на улице Гайворонская начали делать капремонт крыши. Сотрудники убрали защитное покрытие, сложили его рядом с домом и прекратили работы.

Пошли дожди. Квартиры на верхних этажах начало затапливать. Людям пообещали закончить работы до 17 июля, поскольку пока материала нет, а новый только заказали.  

Жильцы пожаловались, что с крыши сняли покров, но гидроизоляцию не сделали. Из-за этого затопило 15-й и 16-й этажи, замкнуло электрощиток, пострадали лифты.   

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.                        