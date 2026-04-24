На Ставрополье остановили голосование по поводу выходного на Курбан-байрам

Голосование по поводу учреждения нового выходного дня на праздник Курбан-байрам в Ставропольском крае оказалось слишком «активным и противоречивым». Оно было приостановлено, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что участники голосования бурно обсуждали инициативу. Они высказывали разные, зачастую противоположные мнения.

При этом большинство заявили, что сейчас не время рассуждать о дополнительных праздничных днях, уточнил Владимиров. На этом фоне он считает, что спешить с решением по поводу учреждения выходного не стоит.

Голосование было приостановлено. К обсуждению инициативы вернутся позднее.

