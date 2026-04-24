Фестиваль WOOF пройдет в Москве 25–26 апреля

25–26 апреля на территории Хлебозавода в Москве состоится благотворительный фестиваль WOOF. Гостям представят более 300 собак и кошек из приютов, готовых к переезду в новые семьи.

Все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Питомцев передадут новым владельцам по договору ответственного содержания при наличии паспорта.

Проекту WOOF в 2026 году исполняется 10 лет. С 2016 года фонд «Ника» провел в Москве 13 фестивалей, а также крупные мероприятия в других городах. За это время дом нашли более 2800 животным, из них 1628 — в столице.

Гостей ждет благотворительный маркет, фотозона, розыгрыши призов и творческие мастер-классы для детей. На площадке будет работать пункт сбора помощи приютам: можно передать корма, консервы, лакомства, амуницию, пледы и лекарства. Также запланированы консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

«Фестиваль WOOF — это мостик между приютом и домом. За десять лет мы помогли обрести семью тысячам хвостов. И сегодня, глядя на то, как меняется отношение людей к приютским животным, мы чувствуем огромную поддержку и желание продолжать начатое», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.

«По данным Всероссийской переписи бездомных животных, в приютах живут около 170 тысяч питомцев, и каждый из них ждет своего человека, который однажды выберет именно его. Фестиваль WOOF помогает приблизить этот момент — в теплой и непринужденной атмосфере гости могут познакомиться с десятками хвостиков. Такие встречи меняют взгляд на животных из приюта, ведь это ласковые и преданные друзья, которые готовы дарить любовь и очень ждут ее в ответ», — добавила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

