Ветер 35 м/с: шторм в Мурманске переворачивает прицепы авто

сегодня в 17:44

В Мурманске наблюдается сильный шторм, который приводит к опрокидыванию автомобильных прицепов, сообщает RT со ссылкой на местные паблики.

В районе Териберки зафиксированы порывы ветра, достигающие скорости 35 метров в секунду.

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что неблагоприятные погодные условия, предположительно, продлятся до начала следующей недели.

