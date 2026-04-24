Лангович заявил, что Карпину не дали время в «Динамо»

Защитник «Ростова» Лангович: у Карпина все бы получилось в «Динамо»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что Валерию Карпину следовало дать больше времени на работу в московском «Динамо». По его мнению, тренер мог добиться результата, сообщает Metaratings.ru .

После ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги Андрей Лангович прокомментировал работу бывшего главного тренера ростовской команды Валерия Карпина в «Динамо».

«Карпин — один из лучших тренеров России, безусловно. Я начинал играть именно при нем. Очень хорошо его знаю и даже не хочу с кем-то сравнивать. Честно, Карпину нужно было дать больше времени в „Динамо“. Не все сразу складывается. Я же знаю, как работает Валерий Георгиевич. Уверен, что у него все бы получилось», — сказал Лангович.

Карпин возглавил «Динамо» перед стартом нынешнего сезона, однако в ноябре покинул пост. На тот момент команда занимала десятое место в таблице РПЛ.

После 26 туров «Динамо» под руководством Ролана Гусева идет восьмым, набрав 35 очков. В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи» 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

