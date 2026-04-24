Австрийский вратарь «Ростова» Ханкич заявил, что в России цены ниже, чем в ЕС

Австрийский голкипер «Ростова» Ханкич: в России цены ниже, чем в Австрии

Австрийский вратарь «Ростова» Хидает Ханкич заявил, что его приятно удивили цены и еда в России, сообщает Metaratings.ru .

После ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги голкипер «Ростова» Хидает Ханкич поделился впечатлениями о жизни в стране.

«Больше всего в Росси меня удивила еда. Она просто прекрасна! Мне нравятся классические блюда, а также кавказская кухня. Могу выделить борщ и сырники. Какие цены в России? Ниже, чем в Европе, чем в Австрии. Меня устраивают цены тут», — сказал спортсмен.

Вратарь перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» в 2024 году. В текущем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел два матча и пропустил два мяча.

После 26 туров «Ростов» набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет дома с «Оренбургом» 25 апреля, начало встречи — в 14:30 по московскому времени.

