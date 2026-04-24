Инвестиции в Рузском округе выросли до 6 млрд рублей

Рузский округ поднялся с 50-го на 26-е место в инвестрейтинге

В 2025 году объем инвестиций в Рузском муниципальном округе превысил 6 млрд рублей, а число новых рабочих мест выросло до 1200. Округ также улучшил позиции в региональных рейтингах, сообщает RuNews24.ru .

В администрации округа подвели итоги первого года работы команды главы Александра Горбылева. Инвестиции в основной капитал без учета бюджета и жилья увеличились почти вдвое — с 3,5 до более чем 6 млрд рублей. Создано свыше 1200 рабочих мест. В рейтинге по показателю «Инвестиции» муниципалитет поднялся с 50-го на 26-е место, а по обновлению объектов потребрынка — с 48-го на первое.

Сейчас реализуется более 25 проектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Среди крупнейших — OZERNA RESORT & SPA (4 млрд рублей), эко-курорт «Парус Руза» (3,2 млрд), складской комплекс «Платформа» (1,4 млрд) и фабрика-кухня для сети «Магнолия» (1 млрд). В 2026 году планируется ввод пяти крупных объектов.

В агросекторе шесть фермерских хозяйств получили 96 гектаров земли. Господдержка составила 7,6 млн рублей, из них 6 млн — ООО «Ферма Журавли». При этом выявлено 1413 гектаров неиспользуемых сельхозземель.

По линии взыскания долгов проведено 23 заседания комиссии, возвращено 130,5 млн рублей. Крупнейший должник — структуры агрохолдинга «Русское молоко» с задолженностью 418,9 млн рублей на март 2026 года.

По итогам года объем отгруженной продукции вырос на 34%, оборот розницы достиг 19,5 млрд рублей, среднемесячная зарплата в крупном бизнесе увеличилась на 16%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что эффективность работы власти зависит не от одного руководителя, а от слаженной команды профессионалов на всех уровнях — от водителей автобусов до руководителей ведомств.

«Какой бы работоспособный, какой бы целеустремленный ни был руководитель, очень важно опираться на профессиональную команду коллег, которая отвечает за разные направления», — отметил Воробьев.

