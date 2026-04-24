Явление Эль-Ниньо может привести к супер-жаре летом 2026 года

Вероятность развития явления Эль-Ниньо возрастает. Это может привести к рекордной жаре в мае–июле 2026 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Ученые утверждают, что в экваториальной части Тихого океана происходят явные изменения: температура поверхности моря быстро повышается. Это является признаком скорого возвращения явления Эль-Ниньо уже в мае–июле 2026 года.

В этот период будет наблюдаться рекордно высокая температура, превышающая норму. Также возникнут региональные различия в характере выпадения осадков.

При Эль-Ниньо экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Такие явления влияют на рост глобальной температуры и нарушают погодные условия в разных регионах. Обычно события происходят каждые 2-7 лет и длится от 9 до 12 месяцев.

Пока что система Эль–Ниньо–Южного колебания (ENSO) находится в нейтральной фазе.

