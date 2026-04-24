Защита Чекалина настаивает на невиновности: адвокат обнародовала постановление

Защита Артема Чекалина, осужденного на 7 лет лишения свободы, продолжает добиваться его освобождения. Адвокат Екатерина Гордон, опубликовавшая новое сообщение блогера в одной из соцсетей, настаивает на невиновности своего подзащитного.

По словам Гордон, следствие и суд проигнорировали тот факт, что никаких подложных документов в ходе разбирательства найдено не было. Банки, в свою очередь, подтвердили, что таких документов не существовало. Вместо налоговой статьи с выплатами и штрафами, отмечает защита, блогер получил тяжкое уголовное обвинение.

Вечером накануне адвокаты Чекалина обнародовали постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по налогам в отношении Артема и Валерии Чекалиных. Этот документ, по мнению защиты, является ключевым доказательством правоты блогера.

Защита подчеркивает, что никто не может нести ответственность дважды за одно и то же правонарушение. По их утверждению, действия экс-супругов уже получили официальную правовую оценку государства. Единственный вопрос, который рассматривался и касался налогов, полностью урегулирован в соответствии с законом.

Гордон, которая публикует сообщения Артема, пытается привлечь максимальное внимание общественности к этому делу. Защита выражает недоумение, почему в ходе процесса не заявлялось громко об этих фактах.

Осужденный блогер и его адвокаты продолжают добиваться пересмотра приговора. Они уверены, что обнародованные документы СК доказывают невиновность Чекалина по уголовному делу, связанному с выводом денежных средств за рубеж.

