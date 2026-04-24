В Подмосковье подали более 57 тыс электронных заявлений в Росреестр

С начала 2026 года органы местного самоуправления Подмосковья направили в Росреестр свыше 57 тысяч заявлений в электронном виде. Документы по регистрации прав и кадастровому учету оформляются через систему межведомственного взаимодействия и обрабатываются в сокращенные сроки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области продолжается цифровая трансформация сферы имущественных отношений. Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления полностью переведено в электронный формат. Работу координируют министерство имущественных отношений региона, управление Росреестра по Московской области и министерство государственного управления области.

В электронном виде направляются все заявления о регистрации прав и постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. Это касается двусторонних сделок с участием физических и юридических лиц, а также муниципальных услуг в земельно-имущественной сфере. Среди них — регистрация, переход и прекращение права собственности, постановка и снятие объектов с учета, исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН.

«С начала 2026 года в Росреестр Подмосковья поступило свыше 57 тысяч электронных заявлений от органов местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. Переход на электронный документооборот позволил значительно ускорить обработку заявлений», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Благодаря подаче документов «в один клик» и заверению их электронной подписью сроки регистрации прав сократились до 1–2 рабочих дней. Это повысило доступность и удобство услуг для граждан и бизнеса.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.