Россия и Украина провели обмен военнопленными 193 на 193
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Москва вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Затем их доставят в РФ, где они пройдут лечение и реабилитацию.
Взамен Россия передала Киеву 193 военнопленных ВСУ.
Обмен военнопленными произошел при посредничестве США и ОАЭ. Они оказали усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных.
