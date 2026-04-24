Россия и Украина провели обмен военнопленными 193 на 193

Москва вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Затем их доставят в РФ, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Взамен Россия передала Киеву 193 военнопленных ВСУ.

Обмен военнопленными произошел при посредничестве США и ОАЭ. Они оказали усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных.

