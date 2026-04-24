В Габоне слоны насмерть затоптали охотника из США

75-летний Эрни Досио погиб во время сафари в заповеднике Лопе

В Габоне пять африканских слонов напали на американского охотника Эрни Досио и насмерть его затоптали во время сафари в заповеднике Лопе, сообщает «Царьград» .

75-летний Эрни Досио, владелец виноградников и крупный сельхозпроизводитель из Калифорнии, с детства увлекался охотой. В его доме хранились десятки чучел экзотических животных — львов, леопардов, носорогов, медведей, крокодилов и слонов. Все поездки он оформлял официально и считал их вкладом в охрану природы.

В начале октября Досио прибыл в Габон. Его целью был желтый хохлатый дукер — мелкая антилопа. Местный гид приобрел лицензию на отстрел стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов — более 3 млн рублей.

Во время перехода по тропическому лесу на группу внезапно выбежали пять самок африканского слона с детенышем. Животные атаковали людей. Гида с винтовкой отбросило в сторону, он получил тяжелые травмы и лишился оружия. Досио был вооружен дробовиком, однако не смог остановить стадо. Слоны затоптали его насмерть.

Американское посольство в Габоне занимается отправкой тела на родину. У погибшего остались супруга и двое взрослых детей.

