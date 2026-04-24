В Нижнем Новгороде открыли выставку к юбилею полета Гагарина

Фотовыставка «От «Востока» до «Зенита» к 65-летию первого полета Юрия Гагарина и 100-летию Фотохроники ТАСС открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. В экспозиции представлены уникальные снимки, сделанные на технику Красногорского механического завода, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В центре выставки — 30 фотографий Юрия Гагарина, выполненных фотокорреспондентом ТАСС Валерием Генде-Роте на камеры «Зенит» производства КМЗ, ныне Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех. Первая часть экспозиции переносит посетителей в 1960-е годы: на снимках из медиабанка ТАСС, фондов Русского музея фотографии и музея истории «ГАЗ» первый отряд космонавтов показан не только как символ эпохи, но и как обычные люди.

Впервые в полном составе представлен комплект аппаратуры, которым Генде-Роте снимал Гагарина: фотоаппарат «Зенит» с объективом «Гелиос-44», а также камеры «Старт» с объективами «Таир-3» и «МТО-1000». Снимки исторической встречи космонавта в Москве фотограф сделал с крыши Внуковского аэропорта, используя супертелеобъектив для максимального приближения.

«Выставка посвящена сразу трем знаменательным датам: 65-летию первого полета человека в космос, 100-летию Фотохроники ТАСС и вековому юбилею Валерия Генде-Роте. В период триумфа страны в освоении космоса фотография не просто зафиксировала события, но сделала их осязаемыми для миллионов людей», — отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян.

Вторая часть экспозиции рассказывает о современной космической фотографии. Фотокорреспонденты ТАСС используют модели «Зенит», объективы «Зенитар» и «Селена», а также камеру «Зенит М», которые выпускает «Швабе». Отдельные разделы посвящены визиту Гагарина на Горьковский автозавод в 1961 году и работам нижегородского астрофотографа Василия Чуфарина. Выставка продлится до 28 июня 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.