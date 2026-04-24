Белорусская делегация посетила завод Метровагонмаш в Мытищах

Делегация Республики Беларусь посетила предприятие «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах в рамках заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Гостям показали производство и новые модели поездов для метро, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В ходе визита представители белорусской стороны осмотрели производственные цеха «Метровагонмаша», где ведется сборка современного пассажирского подвижного состава. Делегации продемонстрировали полный цикл создания поездов для минского метро, в том числе с использованием комплектующих и оборудования белорусского производства. Также гостям представили новейшие разработки предприятия, включая поезд «Москва-2026».

«Сегодня в метро белорусской столицы эксплуатируется свыше 400 вагонов, большая часть которых изготовлена на «Метровагонмаш». В 2025 году Минскому метрополитену переданы 20 вагонов метро «Минск-2024». В 2026 году запланирована поставка еще 15 вагонов той же модели — они будут сформированы в три пятивагонных состава и переданы заказчику до конца года. Визит подчеркнул прочность партнерских связей между российскими и белорусскими предприятиями и подтвердил готовность к дальнейшему развитию кооперации», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

АО «Метровагонмаш» входит в число ведущих российских предприятий транспортного машиностроения и сотрудничает с Минским метрополитеном уже 40 лет. За последние годы компания поставила в Республику Беларусь 48 современных вагонов «Минск-2024» в сине-белой ливрее. Поезда этой модели эксплуатируются в минской подземке с 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.