Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор на следующем заседании может взять паузу в снижении ключевой ставки. По ее словам, все зависит от данных, сообщает РИА Новости .

«Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», — заявила Набиуллина.

24 апреля на заседании Банк России сохранил умеренно мягкий сигнал. Ключевую ставку снизили на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых.

В дальнейшем регулятор будет оценивать устойчивость замедления инфляции, риски со стороны внешних и внутренних условий, а также динамику инфляционных ожиданий.

