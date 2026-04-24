В Лацио семилетний мальчик погиб в бассейне курорта

Ребенка засосало в слив бассейна без защитной решетки в Италии

В итальянском регионе Лацио семилетний мальчик погиб после того, как его засосало в сливное отверстие бассейна, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла во время отдыха семьи на термальном курорте. Семилетний Габриэле Петруччи находился в бассейне вместе с родителями и друзьями.

Отец мальчика Антонелло ненадолго отошел, чтобы убрать вещи. Вернувшись, он увидел сына на дне бассейна — ребенка затянуло в сливную трубу.

Мужчина попытался самостоятельно спасти мальчика, однако освободить его удалось только после отключения насосов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенок скончался.

По предварительным данным расследования, на сливном отверстии не было защитной решетки. Отец погибшего утверждает, что администрация курорта пыталась скрыть этот факт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

