Защита обжаловала приговор блогера Артема Чекалина

Блогер Артем Чекалин не согласен с вынесенным ему приговором и решил его обжаловать, сообщает РЕН ТВ .

Защита блогера подала жалобу 24 апреля.

Мужчина получил семь лет колонии за перевод более 251,6 млн рублей в ОАЭ с применением подложных документов. Также ему назначили штраф более 194 млн рублей.

Такое же дело расследуется в отношении бывшей жены блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Сейчас оно приостановлено, так как женщина борется с раком желудка 4 стадии.

Ранее Чекалин записал видеообращение, в котором заявил, что не считает себя виновным. Он хочет публично предоставить доказательства своей невиновности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.