«Я невиновен!»: Чекалин записал видеообращение до суда

Еще до суда блогер и бизнесмен Артем Чекалин записал видеообращение, в котором заявил, что не считает себя виновным. Сейчас осужденный находится в СИЗО. Он намерен обжаловать приговор, сообщает Super.ru .

Адвокаты блогера встретились с ним и получили разрешение опубликовать ролик, который Чекалин записал накануне финального заседания. В кадре мужчина заявляет, что будет бороться за свою свободу, даже если попадет в колонию.

«Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины. Я ее не признаю», — сказал блогер.

Он также заявил, что хочет публично предоставить доказательства своей невиновности в виде документов из банка.

Ранее Чекалина отправили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов. Такое же дело расследуется против его бывшей жены Валерии, известной как Лерчек, но в рамках отдельного производства. Сейчас оно приостановлено, так как женщина борется с раком желудка 4 стадии.

