Воробьев: Мособласть внедрит ИИ в благоустройство и дорожную безопасность

Московская область вместе с компанией «Ростелеком» собираются внедрить искусственный интеллект в сферы дорожной безопасности, благоустройства, и улучшить качество связи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о развитии цифровой экономики в регионе с президентом фирмы Михаилом Осеевским.

Воробьев отметил, что цифровизация позволяет замечать риски заранее. Также она дает возможность более оперативно принимать решения.

За последние годы были внедрены десятки ИИ-проектов в сферах государственного управления, образовании, медицине и строительстве. Совместно с компанией «Ростелеком» расширяется работа в сферах дорожной безопасности и благоустройстве, подчеркнул губернатор.

«Отдельное направление — качество связи и интернета, в том числе в небольших и удаленных населенных пунктах. Важно, что все это будет строиться на отечественных ИТ-решениях. С «Ростелекомом» мы давно работаем по значимым для региона проектам: запускали Единую систему ЖКХ, развиваем ИТ-колледжи в Красногорске и Королеве, где студенты получают практику на реальном производстве. Благодарю компанию за партнерство и готовность вместе развивать цифровые сервисы, которые нужны жителям и нашим территориям», — добавил Воробьев.

Как будут использовать искусственный интеллект

Одно из главных направлений договоренностей — расширение применения ИИ для контроля за порядком на улицах и во дворах. Искусственный интеллект необходим для оперативной фиксации разных недочетов — неубранного снега, появившегося мусора или же перегоревшей лампы. Информация о проблеме будет автоматически отправляться коммунальным службам.

В области транспорта собираются внедрять актуальные технологии для увеличения безопасности на дорогах. Будут размещать видеокамеры с возможностью распознавания номеров, систем отслеживания дорожной обстановки и автоматического уведомления об инцидентах.

Подобные меры дадут возможность быстро реагировать на нарушения и аварии. Таким образом, общая безопасность движения на дорогах вырастет.

О связи и электрозарядных станциях

Запланировано возведение новых линий связи и запуск сервисов. Специалисты сформируют перечень предложений по тому, как увеличить скорость интернета и сделать качество мобильной связи лучше. Такие предложения будут разработаны и для наиболее отдаленных уголков Подмосковья.

Еще документ расширит функционал сервиса управления электрозарядными станциями на портале «Добродел». Для людей станции будут показываться на единой карте в режиме онлайн. Начинать зарядку и вносить оплату за нее можно будет в программе.

Система будет следить за статусом всех станций. На базе информации о трафике электромобилей власти Подмосковья смогут понимать, где именно необходимы новые заправки.

Ставка на технологический суверенитет

Документ затрагивает развитие цифровизации в областях энергетики, ЖКХ и благоустройства Московской области. Компания делает ставку на технологический суверенитет. При формировании цифровой инфраструктуры собираются применять российское телекоммуникационное оборудование, а также отечественное программное обеспечение.

Осеевский отметил, что цифровые технологии оказались важным инструментом для улучшения качества жизни и эффективности управления территориями. Компания рада углублению сотрудничества с Подмосковьем. В регионе воплощены в жизнь несколько цифровых проектов в области ЖКХ, на дорогах, в области образования и иных.

«Теперь мы переходим к более осознанному внедрению технологий искусственного интеллекта в наши проекты, которые помогают переходить от реагирования на проблему к ее предсказанию и проактивному устранению, еще до обращения человека. Уверен, что совместными усилиями с командой губернатора Андрея Воробьева мы обеспечим развитие Московской области в составе цифровых лидеров страны», — сказал Осеевский.

«Ростелеком» — один из наиболее крупных в РФ интегрированных провайдеров цифровых услуг. Еще компания — основной технологический партнер в воплощении национального проекта по цифровой трансформации.

Фирма занимает одну из лидерских позиций в таких сферах, как кибербезопасность, облачные сервисы, дата-центры, цифровизация субъектов РФ, промышленности, здравоохранения, образования и иных направлений.

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