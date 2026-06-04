54% зумеров не умеют определять время по стрелочным часам

Более половины представителей поколений зумеров и альфы не умеют определять время по циферблату, а почти каждый второй не знает, как вкрутить лампочку. Об этом свидетельствуют результаты исследования SUNLIGHT, сообщает Газета.ru .

Исследование SUNLIGHT показало, что 54% молодых людей не могут определить время по стрелочным часам, а 49% — не умеют вкручивать лампочку. При этом часы остаются популярным аксессуаром, но их практическая функция отходит на второй план.

86% опрошенных взрослых заявили, что подростки не ориентируются в городе без картографических приложений. 73% считают, что молодежь не помнит таблицу умножения и не умеет считать в уме, около 70% отмечают трудности с подсчетом наличных и сдачи. 31% указали, что подростки не различают пододеяльник и простыню, а 24% — не знают, что такое перстень.

87% взрослых обеспокоены растущим разрывом между поколениями. Среди самих зумеров лишь 18% удивляются незнанию привычных для старших вещей.

Молодые респонденты чаще всего признавались в сложностях с подсчетом наличных (75%), ориентированием без приложений (68%) и определением времени по циферблату (49%). За восполнением пробелов 62% обращаются к интернету, 46% — к нейросетям, а к родителям — 42%.}

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