Жительницу Грязовца оштрафовали на 10 тыс руб за оскорбление в сети

Мировой судья в Вологодской области назначил жительнице Грязовца штраф 10 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в соцсети, сообщает RuNews24.ru .

По данным объединенной пресс-службы судов региона, женщина разместила в комментариях к посту в группе грубые высказывания в адрес другой жительницы. Суд признал, что слова унижают честь и достоинство, и квалифицировал их как оскорбление в интернете.

Это не единичный случай. В 2024 году 36-летнюю жительницу поселка Грибково оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление знакомой в закрытом чате с 28 участниками. Дело возбудила прокуратура Вологодского района.

В 2022 году 45-летний житель Вологды получил штраф 10 тысяч рублей за публикацию материалов с признаками ненависти по национальному признаку. Эксперты усмотрели в них возбуждение вражды.

Кроме того, суд оштрафовал молодого жителя региона на 1 тысячу рублей по ст. 20.29 КоАП РФ за размещение записей из федерального списка экстремистских материалов.

В прокуратуре Вологодской области напомнили, что дела об оскорблениях в интернете возбуждает надзорное ведомство. За дискредитацию армии предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, за распространение фейков о государственных органах — до 300 тысяч рублей.

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