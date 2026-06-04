Матвийчук оценил предупреждение Путина по Калининграду

Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал предупреждение Владимира Путина о готовности России ответить на возможное нападение на Калининградскую область, сообщает Общественное Телевидение России .

Поводом для реакции стали слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО продемонстрировать способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде и заявил о возможности уничтожить российские базы в регионе.

В ответ Владимир Путин заявил, что «у Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что заявление президента следует рассматривать как официальное предупреждение.

«Президент — это человек, который сегодня олицетворяет нашу Россию, то есть слова президента — это угроза, если хотите, решение, если хотите, намерение, если хотите, нанести ответный удар в случае такой эскалации. Литовцев, прибалтов мы [братским народом] не считаем. И со всей решительностью президент заявил: “рыпнитесь, нанесем такой удар, который вам мало не покажется”», — сказал эксперт.

Матвийчук напомнил, что по нормам международного права государство, оказывающее военную помощь стороне конфликта, становится его участником. В случае эскалации Россия будет рассматривать удар как меру обороны, добавил он.

По мнению эксперта, предупреждение уже было воспринято как реальная угроза ответных действий.

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