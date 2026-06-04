Беглов и Дюков подписали соглашение о новом инженерном кампусе в Кронштадте

Губернатор Александр Беглов и глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали на ПМЭФ соглашение о создании межвузовского инженерного кампуса в Кронштадте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Подписание документа состоялось 4 июня. Проект предусматривает создание в Кронштадте многофункционального инженерного кампуса, который станет частью стратегии развития научно-промышленного комплекса города.

«Соглашение, которое мы подписали, направлено на объединение науки, образования и высоких технологий. При участии компании «Газпром нефть» в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике. Этот проект внесет существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей», — отметил Беглов.

В рамках инициативы создадут современную образовательную и исследовательскую инфраструктуру. Вузы смогут координировать подготовку инженеров, проводить совместные исследования и внедрять разработки в производство. Конкретные параметры и этапы реализации определят позднее.

В Кронштадте уже работают «Энерготехнохаб» и инжиниринговый центр для нефтегазовой отрасли. Новый кампус усилит сотрудничество вузов, науки и промышленности и станет частью формируемой технологической долины в сфере энергетики.

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