Миронов призвал принять закон против перекупщиков билетов

Актер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов объяснил высокие цены на билеты работой перекупщиков и призвал принять отдельный закон. Об этом сообщает Life.ru .

Миронов заявил, что театры не всегда могут снижать стоимость билетов из-за массового выкупа мест посредниками. По его словам, перекупщики затем продают их по завышенной цене, что делает спектакли менее доступными для зрителей.

«Надо ввести закон о перекупщиках наконец-то. Это позволит нам всем снижать цену», — заявил Миронов.

Артист подчеркнул, что без законодательного регулирования снижение цен может сыграть на руку посредникам, а не зрителям. Поэтому проблему, по его мнению, необходимо решать на уровне закона.

Ранее о перепродаже билетов говорил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Он отмечал, что регулятор оперативно выявляет нарушения у блогеров, но не справляется со спекуляцией билетами. По его словам, завышенная перепродажа сегодня остается общей проблемой для всех театров.

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