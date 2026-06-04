В Москве под колесами мотоцикла погиб заслуженный тренер по гимнастике Селифанов

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого от удара мотоцикла погиб заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов. Это случилось 3 июня около 23:00 на пересечении Звенигородского шоссе со 2-й Звенигородской улицей, сообщает « МК: срочные новости ».

72-летний заслуженный тренер России по гимнастике вместе со своей супругой переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В процессе движения зеленый сигнал светофора начал мигать. После чего на пешеходов совершил наезд мотоциклист, двигавшийся в направлении центра города. По словам очевидцев, байкер ехал на высокой скорости.

Селифанов принял на себя удар, упал на асфальт и получил тяжелую травму головы. Его супруга физически не пострадала. Медицинские работники успели довезти пострадавшего до медицинского учреждения, однако спасти его жизнь не удалось.

Сам водитель мотоцикла в результате столкновения получил перелом ноги и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Известно, что мужчина работает в сфере коммерческого клининга, имеет водительский стаж управления мотоциклом не менее трех лет и ранее в аварии не попадал.

Байкер утверждает, что двигался на разрешающий зеленый сигнал светофора и не успел среагировать на появление людей на дороге. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам следственных органов.

Селифанов на протяжении своей карьеры работал тренером-в гимнастическом клубе «Динамо» и за профессиональные заслуги был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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