Воробьев: роботов для логистики будут выпускать в ГИП «Ключ» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с учредителем ГК «Комитас» Давитом Манукяном. Теперь в ГИП «Ключ» будут выпускать роботов для складской и производственной логистики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава региона отметил, что «Комитас» — один из крупнейших производителей роботов в России. В прошлом году на ПМЭФ они подписали соглашение, направленное на автоматизацию складских комплексов и терминалов в Подмосковье.

«И уже сейчас видим результат. В 2025 году в Подольске был запущен первый роботизированный распределительный центр „Магнита“, а недавно начал работу роботизированный логистический комплекс в сегменте fashion-ритейла. Это помогает увеличить эффективность, производительность, уйти от рутинных задач, а также снизить нагрузку на работников», — рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что компания не просто производит оборудование — конвейеры, шаттлы, сортировщики, но и разрабатывает программное обеспечение для всех уровней систем автоматизации.

«Сейчас же „Комитас“ планирует расширяться — запустить еще одно большое производство в нашем государственном индустриальном парке „Ключ“ в Дмитровском муниципальном округе. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Дополнительные мощности позволят и нарастить объемы производства, и расширить экспортный потенциал», — отметил губернатор.

Преимущества нового завода

К концу года «Комитас» панирует выйти на проектную мощность в 20 км конвейеров, 200 шаттлов, 100 роботов АМР и два самонесущих автоматизированных склада в год. На новом заводе будут производить сортировочные системы на основе мобильных роботов-сортировщиков АМР, конвейерные системы, высокоскоростные сортировочные системы «кросс-белт сортировщик», шаттлы, краны-штабелеры, самонесущие стеллажные конструкции и многое другое.

Сейчас у «Комитас» работает производство роботизированного и автоматизированного оборудования в Солнечногорске и научно-исследовательский центр с лабораторией на территории ИП «Есипово».

Сотрудничество Подмосковья и «Комитас»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Манукян подчеркнул, что «Комитас» и Подмосковье связывают давние партнерские отношения. Оборудование для автоматизации складов в Солнечногорске производят уже пять лет. Благодаря новым программам поддержки роботизации от правительства Московской области планируется открыть крупный завод и расширить линейку.

«В нее войдут мобильные роботы, конвейерные системы, кросс-белт-сортировщики, краны-штабелеры, шаттлы, профили для высотных автоматизированных складов — словом, все, что нужно для современного роботизированного склада. Наши решения помогают бизнесу быстрее обрабатывать заказы, сокращать издержки и снижать зависимость от импорта. Мы видим устойчивый рост спроса на надежные автоматизированные технологии в России и странах СНГ. Новый завод — наш ответ на этот запрос», — сказал Манукян.

Для компаний, которые производят роботов, предусмотрена субсидия — до 20% капитальных затрат, но не более 500 млн рублей. При этом минимальный объем инвестиций должен составлять от 500 млн рублей.

Производители и интеграторы могут арендовать помещения в государственных индустриальных парках (ГИПах) по льготной ставке — 1 рубль за квадратный метр в год. Если компания арендует площади в частном индустриальном парке и инвестирует от 100 миллионов рублей, государство компенсирует до 50% затрат на аренду.

Для предприятий, которые внедряют роботов, в Московской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет. До 90% вложений в основные средства можно будет компенсировать за счет региональной части налога на прибыль, еще до 10% — за счет федеральной.

Кроме того, для складских помещений, где используются роботы, установят льготу по налогу на имущество. Также появится возможность уменьшить налоговую базу на сумму инвестиций в роботов и роботизированные системы.

Для повышения эффективности отрасли при поддержке Минпромторга приняли типовые правила. Они предполагают полную цифровизацию логистического цикла: от приемки и высотного хранения до интеллектуальной сортировки и финальной отгрузки товаров.

Требования к автоматизации зависят от площади склада: для новых складов площадью от 30 до 100 тыс. кв. метров — автоматизация как минимум 3 из 5 операций, а для складов свыше 100 тыс. кв. метров — автоматизация всех 5 операций.

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