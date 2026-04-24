Все хорошо: дочь умершей роженицы из Новочеркасска рассказала о состоянии внучки

Дочь умершей роженицы из Новочеркасска в Ростовской области выписывают из пренатального центра. Девочка набирает вес, рассказала в соцсетях свекровь погибшей.

Младенец ночью плакала из-за плохой погоды за окном.

«Все у нас хорошо», — добавила снимавшая внучку на видео женщина.

В перинатальный центр девочку перевели из-за проблем со здоровьем. Врачи следили за новорожденной на протяжении двух недель и выписали сегодня.

За Ариной приехали бабушка и отец. Они будут заботиться о новорожденной.

В начале апреля в Ростове-на-Дону умерла роженица из Новочеркасска. 5 числа она впала в кому и была в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. У девушки были четыре остановки сердца.

7 апреля в 19:50 молодая мать погибла, не придя в себя. В заключении указано, что у девушки были интоксикация, поражен центральный нерв, поврежден мозг, а также появилась двусторонняя пневмония.

21 апреля близкие погибшей допустили, что доктора могли перепутать медикаменты. Вместо эпидуральной анестезии ей ошибочно ввели четыре дозы «кислоты». Если кесарево сечение организовывали без обезболивающего, то девушка могла впасть в кому от болевого шока. Члены семьи собираются добиться возбуждения уголовного дела.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.