Ввели «кислоту» вместо эпидуралки? В роддоме Новочеркасска могли спутать препараты

Врачи роддома в Новочеркасске могли ввести скончавшейся роженице не тот препарат

Близкие Анны М., которая после родов в роддоме Новочеркасска впала в кому и умерла, считают, что врачи могли перепутать препараты. Об этом рассказала знакомая семьи по имени Виктория.

По словам девушки, семье и близким умершей поступали сообщения от медперсонала о том, что анестезиолог по ошибке мог ввести роженице вместо эпидуральной анестезии другой препарат.

«С самого первого дня мы получали сообщения от медперсонала роддома о том, что анестезиолог мог перепутать препараты и не ввести эпидуральную анестезию. К сожалению, эта информация подтвердилась», — сказала Виктория.

По ее словам, якобы вместо эпидуральной анестезии роженице по ошибке были введены четыре дозы другого препарата — так называемой «кислоты». Близкие хотят провести экспертизу.

Они считают, что если кесарево проводилось без анестезии, то роженица впала в кому от болевого шока. Семья хочет добиться возбуждения уголовного дела.

Из-за смерти роженицы вокруг новочеркасского роддома разразился скандал. Ранее близкие утверждали, что девушка впала в кому после 4 доз эпидуральной анестезии. Она получила сильнейшее токсическое поражение и скончалась, не приходя в сознание, в реанимации перинатального центра Ростова-на-Дону.

