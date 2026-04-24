В Волгограде экс-участника КВН Краснобаева задержали за хранение наркотиков

В Волгограде правоохранители провели задержание директора Волжской лиги КВН Артема Краснобаева за хранение запрещенных веществ. Их, предположительно, нашли в квартире у мужчины, сообщает Baza .

Правоохранители обнаружили грамм синтетики и 12 граммов иных наркотиков. В том числе марихуаны, гашиша и грибов.

Краснобаев, предположительно, в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения. Силовики возбудили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Краснобаев являлся лидером команды КВН «Пролетая над гнездом». Он выступает за коллектив «Халатные люди». Возглавляет Волжскую лигу КВН, а также проект «Стендап-дети».

