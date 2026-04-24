Штраф 50 тыс за холодный суп: когда срыв обеденного перерыва грозит наказанием

Работодателей могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за нарушение правил обеденного перерыва. Об этом рассказал юрист Илья Русяев, сообщает Life.ru .

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» отметил, что за неправильное оформление режима отдыха или фактическое лишение сотрудников перерыва компанию могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф для организации составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Статья 108 Трудового кодекса обязывает предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов. Обычно это время не включается в рабочее и не оплачивается.

Если смена длится не более четырех часов, перерыв можно не устанавливать, но только при условии, что это закреплено во внутренних правилах или трудовом договоре. Устной договоренности недостаточно.

Когда по условиям работы сотрудник не может отлучиться на обед, работодатель обязан обеспечить возможность поесть в рабочее время. В этом случае перерыв включается в рабочее время и подлежит оплате.

Юристы также напоминают, что во время обеда сотрудник вправе покидать рабочее место и не выполнять служебные поручения. Отменить перерыв полностью нельзя, если смена превышает четыре часа.

