Коллеги поддержали порезанного хирурга в Махачкале, на которого напал неадекват

Мужчина в ролике выразил благодарность всем, кто боролся за жизнь хирурга.

Накануне вечером 32-летний мужчина вошел в приемное отделение и атаковал двух дежурных докторов. Мужчина хотел наказать хирурга за то, что тот не стал проводить операцию его матери. Женщина попала в больницу в начале марта.

Пострадавшему хирургу показалось, что операция пациентке не требуется. Через месяц ее сын пришел в больницу с ножом.

Напавшего могут посадить в колонию на срок до 15 лет за покушение на убийство двух и более людей. Напавший не согласился пройти медосвидетельствование. Во время допроса сказал, что сам шел на конфликт, поскольку доктор якобы оскорбил его мать.

Ранивший врачей признался, что употреблял наркотики.

