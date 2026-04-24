Сын депутата в Перми работал курьером аферистов

Сын пермского депутата гордумы Владимира Плотникова 20-летний Петр, предположительно, работал курьером у аферистов. Его отец в прошлом заявлял, что увольняющихся из МВД полицейских необходимо отправлять в зону СВО, сообщает Ural Mash .

Петр ездил на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, Францию, Италию, Швейцарию и иные страны. Сестра парня дружит с Викторией Боней. Также она выкладывает в соцсети контент с дорогими сумками.

Однажды Петр якобы начал сотрудничать с аферистами. Те рассказали, как приезжать к людям и забирать у них средства. Часть денег молодой человек, предположительно, оставлял себе. Остальную отправлял кураторам.

В феврале молодого человека задержали во время выезда. В суде парень вину признал.

Семья вернула пострадавшим средства.

В конце марта Владимир Плотников во время пленарного заседания предложил отправлять на спецоперацию полицейских, ушедших со службы из-за низких зарплат. Он считает, что сотрудники МВД не могут увольняться в столь сложное время, поскольку присягали Родине на верность.

«Значит, мне кажется, надо их первыми (включать — ред.) в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят», — говорил он.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.