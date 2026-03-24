В думе Перми нашли способ борьбы с низкими зарплатами полицейских

В думе Перми выступили с инициативой отправлять на СВО уволившихся полицейских

Влиятельный депутат пермской городской думы, почетный гражданин края Владимир Плотников на пленарном заседании выступил с инициативой отправлять на спецоперацию полицейских, которые ушли со службы из-за низких зарплат. Об этом сообщает Ura .

Он выразил мнение, что увольняющиеся полицейские — подготовленные кадры, при этом уровень заработной платы у них низкий.

«Значит, мне кажется, надо их первыми [включать] в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят», — заявил Плотников.

Депутат выразил мнение, что полицейские не имеют права уходить со службы в «такое сложное время», потому что правоохранители присягали Родине на верность.

Народный избранник понимает, что у полицейских «маленькая зарплата». Однако у них также есть долг перед Родиной.

Плотников сказал об этом после выступления с докладом главы УМВД Перми Вадима Стрижкова. Тот рассказывал о состоянии преступности в прошлом году.

В докладе Стрижков отметил, что в этот период в полицию города трудоустроились 178 человек (48 из которых перешли из иных территорий края, восемь из других субъектов РФ). При этом уволились 412.

Как пишет Ura, Плотников, предположительно, является одним из самых богатых депутатов области.

